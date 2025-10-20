Realizaron un importante operativo de mamografías y entrega de turnos en Plaza Libertad

La actividad, enmarcada dentro del “Octubre Rosa”, contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud, la Municipalidad de la Capital y la Fundación Mujer, quienes unieron esfuerzos para promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Hoy 19:50

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes y la ministra de Salud, Natividad Nassif; visitaron el operativo de mamografías gratuitas realizado en la Unidad Sanitaria Móvil de la Mujer que se instaló en la Plaza Libertad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Organizada en articulación con la Fundación Mujer, la actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama y tuvo como propósito generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz para salvar vidas.

En este sentido, la jefa comunal indicó que "cada octubre rosa, impulsamos actividades en conjunto con el Ministerio de Salud y la Fundación Mujer para sensibilizar a la comunidad sobre la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres".

"En los centros de salud públicos ubicados en todos los barrios de la ciudad, los vecinos pueden acceder a los servicios y la atención de calidad que necesitan para obtener un diagnóstico precoz", señaló.

Por su parte, la ministra Nassif resaltó la importancia "de acercar a las mujeres santiagueñas los estudios médicos necesarios para la detección temprana del cáncer de mama, que resulta de vital importancia para salvar la vida de la paciente".

"Los hospitales zonales y distritales distribuidos en toda la provincia están equipados con mamógrafos para atender a las mujeres, además de brindar consultas y asesoramientos virtuales a quienes viven en zonas rurales o alejadas", destacó.

En tanto, la presidenta de la Fundación Mujer, Delia Raab de Álvarez, remarcó "la necesidad de que las asociaciones civiles y el Estado trabajen articuladamente para concretar políticas efectivas de cuidado de la salud".

En la oportunidad también se entregó folletería informativa a las transeúntes y nuevos turnos para mamografías en las UPAS y CAPS más cercanos al domicilio de la vecina interesada.