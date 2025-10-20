El Dr. Llugdar participó en el VIII Encuentro por los Derechos de los NNyA organizado por UNICEF Argentina

Los participantes ratificaron el compromiso de promover y proteger el cumplimiento de la Convención Internacional en la materia, en el ámbito de su labor judicial.

Hoy 21:38

El Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia concurrió al VIII Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los Derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA), organizado por UNICEF Argentina.

Asistió también la Dra. Erika Casagrande Valdueza, jueza de Control con competencia Penal Juvenil, miembros de los Cortes y Tribunales de Justicia provinciales, magistradas y magistrados de las 24 jurisdicciones del país.

Funcionarias de UNICEF Argentina destacaron esta iniciativa, a la vez que celebró el alcance federal de la misma y reafirmó el compromiso de la entidad en garantizar el acceso y la defensa de los Derechos de los NNyA.

En la oportunidad, los asistentes reafirmaron la importancia de fortalecer la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; arbitrar las medidas necesarias para armonizar los datos relevantes sobre niñez y adolescencia y tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la capacitación de los operadores de Justicia en Derechos de niñez y adolescencia, entre otros aspectos relevantes.

En ese marco, el Dr. Llugdar hizo uso de la palabra y expuso que la Provincia de Santiago del Estero fue premiada por presentar el mejor Proyecto Judicial impulsado por las Provincias Año 2025, en referencia a la creación de Nexo, que es un centro de tareas terapéuticas y reeducativas para jóvenes infractores penales, en modalidad abierta y cerrada. Esta distición fue otorgada por parte de la prestigiosa Revista Jurídica Quorum, que fue entregada al gobernador Dr. Gerardo Zamora, en un acto realizado en la sede de la Facultad de Derecho de Universidad de Buenos Aires (UBA).

Finalmente, cabe reseñar que, durante los dos jornadas en las que se extendieron las deliberaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se generó un espacio de reflexión y debate sobre temas claves de la agenda de la infancia, teniendo en cuenta el rol que tienen los jueces para la protección de los Derechos de los NNyA.