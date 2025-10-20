Joven en coma tras una salvaje golpiza a la salida de un boliche en salta: acusan a futbolistas de un club local

Jorge Luis Morales, de 28 años, pelea por su vida tras recibir una brutal paliza en la ciudad de Orán. Su familia denuncia que los agresores serían jugadores del club Aviadores.

Hoy 21:54

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Orán, Salta, dejó a un joven en estado crítico. Jorge Luis Morales, de 28 años, se encuentra internado en coma inducido tras recibir una feroz golpiza a la salida del boliche Set, uno de los más concurridos de la zona.

Según las primeras informaciones policiales, los incidentes comenzaron dentro del local bailable, ubicado en calle Bolivia casi Emilia Bustamante, donde un grupo de jóvenes habría estado provocando disturbios. “Mojaban con cerveza a distintas personas y fueron retirados por el personal de seguridad”, explicó una fuente policial. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron en la vía pública, donde se produjo el ataque que dejó a Morales gravemente herido.

La madre del joven, Elizabeth, relató en diálogo con Radio A de Orán que su hijo “no participó de ninguna pelea dentro del boliche” y fue agredido “a traición y por la espalda” cuando se retiraba del lugar. “Lo golpearon entre varios, cayó al suelo y empezó a convulsionar”, contó con angustia.

La familia denunció que los agresores serían futbolistas del club Aviadores, y que los hechos fueron registrados por las cámaras de seguridad. En los videos se observa a Morales caminando solo por la calle cuando es interceptado por un grupo que lo ataca sin mediar palabra. “Fue un acto de cobardía total, como lo que pasó con Fernando Báez Sosa”, lamentó su madre.

Morales fue trasladado de urgencia al hospital San Vicente de Paul, donde los médicos confirmaron que presenta un grave traumatismo de cráneo, hemorragia y coágulos internos. El neurocirujano Esparza indicó que el paciente “permanece sedado y en coma inducido, con pronóstico reservado”.

La familia ya radicó la denuncia policial y señaló directamente a “los hermanos Masa”, presuntos integrantes del plantel del club local. “Sabemos quiénes son, queremos justicia. Si alguien tiene videos o información que ayude a identificarlos, pedimos que los acerque a la Policía”, expresó Elizabeth.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal N°1 de Orán, que analiza las filmaciones del local y de las cámaras de seguridad de la zona. El oficial Axel Villafañe confirmó que hasta el momento no hay detenidos, pero sí personas identificadas. “Se ve claramente cómo un hombre es atacado por un grupo de sujetos que estamos tratando de identificar”, señaló.

El caso conmociona a la comunidad oranense, que exige justicia y sanciones ejemplares para los responsables del violento ataque.