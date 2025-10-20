Neder encabezó multitudinario plenario de Fuerza Patria Peronista en Las Termas

Fuerza Patria Peronista realizó un multitudinario plenario en Las Termas de Río Hondo, llevado a cabo en Club Sector El Alto, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder.

Hoy 22:58

"Lo advertimos hace dos años: si el modelo de la ultraderecha gobernaba el país, íbamos a quedar sin Moto GP, sin autovía sobre la Ruta 9 y con la capacidad hotelera disminuida", puntualizó el candidato a senador.

Fuerza Patria Peronista realizó este lunes un multitudinario plenario en Las Termas de Río Hondo, llevado a cabo en Club Sector El Alto, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a diputados provinciales Gerardo Montenegro y Domingo “Mingo” Gatella, entre otros.

Tras la bienvenida a cargo del anfitrión Gatella, quien destacó el trabajo que viene llevando adelante la militancia peronista, el orador central fue “Pichón” Neder, que en principio agradeció “esta masiva convocatoria y el compromiso de cada compañera y compañero para defender este domingo 26 con el voto de Fuerza Patria a Las Termas y al departamento Río Hondo”.

“Lo advertimos hace dos años: si el modelo de la ultraderecha gobernaba el país, íbamos a quedar sin Moto GP, sin autovía sobre la Ruta 9 y con la capacidad hotelera disminuida porque esas políticas neoliberales nada tenían que ver con el federalismo y con el interior. En cambio, cuando gobernaba el peronismo y la presidenta era Cristina Kirchner vino a inaugurar un Aeropuerto Internacional potenciando el turismo y el crecimiento”, remarcó.

Neder en Termas

“La casta que decían resultaron ser la salud y la universidad pública, los jubilados y discapacitados. Ahora anuncian que vienen por los derechos de los trabajadores, eso que llaman reforma laboral no es otra cosa que poder correrlos cuando ellos quieran y que nadie pueda reclamar. Siguen con la crueldad, y pidiendo préstamo tras préstamo endeudando cada vez más el país para solventar una usura financiera insostenible”, fustigó.

“Contra esos lineamientos de odio, individualismo extremo y descomposición social, aquí está el peronismo de Santiago y de todo el país, con unidad y solidaridad, con militancia y con amor a la Patria. Necesitamos un Estado con políticas públicas activas, que beneficien a la gente no que las castiguen. El 26 de octubre que truene el escarmiento en las urnas, a ganar para frenar a Milei en el Congreso, para recuperar la esperanza y para devolverle los derechos al pueblo”, concluyó.