Milei cierra su campaña en Córdoba y Rosario con un mensaje de esperanza al electorado

El Presidente encabezará este martes una recorrida por el centro de Córdoba y el jueves hará su acto final en Rosario, junto a candidatos libertarios y aliados del PRO. Reforzará su lema de “el esfuerzo vale la pena” y buscará consolidar apoyos antes de las elecciones del 26 de octubre.

Hoy 01:32

El presidente Javier Milei encara el tramo final de su campaña nacional con dos actos claves: este martes realizará una recorrida en la ciudad de Córdoba, y el jueves cerrará su gira electoral en Rosario, en un evento que promete reunir a sus principales referentes, ministros y aliados del PRO.

El mandatario busca fortalecer su imagen y la de sus candidatos en el interior del país, luego de los resultados ajustados en Buenos Aires, y apuntará a consolidar el voto libertario con un mensaje centrado en la esperanza y el esfuerzo compartido.

Acto en Córdoba

La primera parada será en la capital cordobesa, donde Milei caminará por el centro junto a Gonzalo Roca, cabeza de lista de La Libertad Avanza en esa provincia. El encuentro está previsto para las 17:30, con partida desde la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó.

“Son las recetas utilizadas cíclicamente, y la avenida del medio termina siendo funcional al kirchnerismo”, criticó Roca en una reciente entrevista, apuntando a sus rivales locales, entre ellos el exgobernador Juan Schiaretti, referente del espacio Provincias Unidas.

Cierre de campaña en Rosario

El acto de cierre tendrá lugar el jueves a las 19:00 en el Parque España, en pleno centro de Rosario, a orillas del río Paraná. Desde Casa Rosada confirmaron la presencia de candidatos libertarios de varias provincias y de referentes del PRO, como Diego Santilli y Cristian Ritondo, quienes intensificaron su presencia mediática en los últimos días para pedir el voto.

El discurso central de Milei está previsto para las 20:00, una vez que el parque esté colmado de militantes. Allí, el Presidente volverá a reforzar su consigna de campaña: “Esta vez, el esfuerzo vale la pena”.

El mensaje del nuevo spot

En paralelo, La Libertad Avanza lanzó este lunes un nuevo spot en redes sociales que plantea un escenario futurista ambientado en 2027, donde la economía argentina ya estaría estabilizada y con oportunidades de crecimiento.

“Volvé, estás en el 2025 y este futuro todavía no llegó, pero es posible. Depende de vos. El 26 de octubre andá a votar. Solo vos sos dueño de tu propio destino”, concluye el video.

El spot busca consolidar el relato del Gobierno en torno a la recuperación económica y el llamado a “no desperdiciar el esfuerzo” realizado en los primeros meses de gestión.

Una apuesta estratégica

Si bien inicialmente se barajó la posibilidad de hacer el acto final en Córdoba, bastión libertario, la sede se trasladó a Rosario por su ubicación estratégica y cercanía con Buenos Aires. Allí, el primer candidato a diputado nacional, Agustín Pellegrini, se encuentra disputando voto a voto un distrito clave.

En la Casa Rosada confían en que un buen resultado en Santa Fe podría mejorar el balance general de las elecciones a nivel nacional. Sin embargo, la difusión de los resultados podría verse limitada si prospera la solicitud de Fuerza Patria ante la Cámara Electoral, que pidió al Gobierno informar los resultados sólo por provincia y no de manera consolidada.

Con estos últimos actos, Milei intentará mostrar unidad, optimismo y liderazgo frente a su electorado, antes de la decisiva jornada electoral del 26 de octubre.