Quimsa sufrió una sorpresiva derrota ante Racing de Chivilcoy en el estadio Ciudad

La Fusión no tuvo una buena noche y cayó ante el equipo recién ascendido por 90-79.

Hoy 00:11

Quimsa no tuvo su mejor noche en el estadio Ciudad y perdió como local ante Racing de Chivilcoy por 90 a 79, en un duelo correspondiente a la previa de su participación en la Liga Sudamericana. Los dirigidos por Leandro Ramella mostraron altibajos y no pudieron sostener su buen arranque frente a un rival que fue de menor a mayor.

El inicio del encuentro tuvo a Brandon Robinson como figura en la Fusión, aportando cinco puntos, acompañado por la eficacia de Leonardo Lema. Sin embargo, el visitante respondió rápidamente con Cooper, que sumó a distancia para el 11-10 parcial en cuatro minutos. La rotación le dio resultados a Ramella con el ingreso de Figueredo, quien aportó desde el triple, y los libres de Collomb le permitieron al local cerrar el primer cuarto arriba 24-17.

En el segundo período, Quimsa mantuvo la intensidad ofensiva con Figueredo y Cavallero, pero Racing encontró respuestas con Stucky y los triples de Herasme, que revirtió el marcador. Los santiagueños fallaron en ataque y dejaron espacios en defensa, lo que permitió a la visita irse al descanso en ventaja 41-37.

Tras el entretiempo, Rodríguez y McClenton estiraron la diferencia para Racing, aunque Quimsa reaccionó con una mejor defensa y el aporte interior de Jerome Meyinsse, junto a los libres de Robinson, para igualar las acciones. El cierre del tercer cuarto fue parejo, pero un triple de Peralta dejó a los bonaerenses arriba 61-58.

En el último parcial, Peralta volvió a castigar desde el perímetro y Thygesen amplió la brecha, mientras la Fusión apenas sumaba dos puntos en los primeros cuatro minutos. La reacción final llegó con un triple y una recuperación de Lema, pero un nuevo acierto de Stucky y otro triple de Cooper sellaron el 90-79 definitivo para los dirigidos por Matías Beguerie.

En el ganador, Manuel Rodríguez Ortega se destacó con 12 puntos y 12 rebotes, mientras que Emilio Stucky aportó también 12 unidades y dos tapas. En Quimsa, el más destacado fue Leonardo Lema, con 24 puntos y 13 rebotes, aunque su gran tarea individual no alcanzó para revertir el resultado.

Con esta derrota, Quimsa quedó con un récord de tres victorias y tres caídas, mientras que Racing suma dos triunfos en seis presentaciones y ahora visitará a Olímpico este jueves.

El conjunto santiagueño viajará este miércoles rumbo a San Pablo, Brasil, donde disputará la primera fase de la Liga Sudamericana frente a Corinthians (Brasil), Defensor Sporting (Uruguay) y Club Importadora (Ecuador).