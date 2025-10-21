Primera imagen de Anthony Ippolito como Sylvester Stallone en "I Play Rocky"

Amazon MGM Studios compartió la primera imagen de I Play Rocky, la nueva película dirigida por Peter Farrelly que recrea la historia real detrás de la creación del clásico del boxeo Rocky, con Anthony Ippolito interpretando a Sylvester Stallone.

Hoy 07:17

Amazon MGM Studios presentó un primer vistazo de Anthony Ippolito caracterizado como Sylvester Stallone en la película I Play Rocky, una producción que retrata la historia detrás de la realización del emblemático filme de 1976, Rocky. La cinta está dirigida por Peter Farrelly (Algo pasa con Mary) y actualmente se encuentra en producción.

En la imagen difundida, se observa a Ippolito corriendo por la playa junto a un perro, acompañada del texto: “La producción de ‘I Play Rocky’ está en marcha, protagonizada por Anthony Ippolito. La película cuenta la historia real de Sylvester Stallone y su inquebrantable convicción de que no solo estaba destinado a escribir Rocky, sino a ser Rocky Balboa”.

El guion, escrito por Peter Gamble, sigue la historia de un actor con dificultades económicas, cuyo rostro parcialmente paralizado y problemas en el habla no le impidieron escribir un guion que despertó el interés de un gran estudio. A pesar de recibir una oferta millonaria por los derechos, Stallone se negó a vender el libreto si no podía interpretar el papel principal. Eligió cobrar un salario mínimo con tal de protagonizar la película, que posteriormente se convertiría en el mayor éxito de taquilla de 1976, con 10 nominaciones al Óscar y el galardón a Mejor Película.

El reparto también cuenta con Stephan James en el papel de Carl Weathers, además de AnnaSophia Robb, Matt Dillon, P.J. Byrne, Tracy Letts y Jay Duplass. La producción está a cargo de Peter Farrelly, junto a Toby Emmerich y Christian Baha.