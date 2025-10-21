Eric Rovner: “Vamos a trabajar más en lo táctico para llegar bien al partido inaugural”

El entrenador de Independiente BBC palpitó el debut en la Liga Argentina de básquet.

Hoy 12:08

A pocos días del inicio de una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet, el entrenador de Independiente BBC, Eric Rovner, analizó el cierre de la pretemporada, habló del presente del equipo y palpitó el debut ante Villa San Martín en Chaco, el próximo 31 de octubre.

“Estamos llegando al final de la pretemporada. Propiamente hablando, lo hicimos el viernes y el sábado jugamos nuestro segundo amistoso. Estos días que quedan hasta que empiece el torneo seguramente los usaremos para ponernos más tácticos. No vamos a abandonar la parte física, pero vamos a inclinar más la balanza para trabajar aspectos específicos y llegar de la mejor manera al partido inaugural”, explicó el entrenador.

Rovner destacó que mantener una base del plantel anterior facilita el trabajo colectivo, aunque aclaró que el desafío será distinto: “Entiendo y sé que se hace un poco más fácil que fluya la parte colectiva. Pero ahora se va a jugar diferente, los equipos son distintos y la liga va a ser competitiva. Se renovaron seis jugadores y el cuerpo técnico es nuevo. La premisa es la de siempre: trabajar mucho para jugar y ganar. Mantener la base no garantiza nada si no se entrena duro”.

El entrenador también se refirió al rendimiento de los refuerzos extranjeros: “La idea era que Kobe Julien se acople lo más rápido posible, y lo hizo muy bien prácticamente sin entrenamientos (anotó 32 puntos en el amistoso del sábado). En cuanto a Castillo, vino a dar una mano junto a Amicucci en el poste bajo y también cumplió. Hay que seguir adaptándolos para que nos aporten cada vez más cosas”.

De cara al estreno frente a Villa San Martín, Rovner anticipó un partido parejo: “Es un equipo que siempre se prepara para pelear arriba, también renovaron jugadores. Creo que, al igual que nosotros, van a tener los propios nervios del debut. No hay mucho scouting colectivo para hacer, pero en esta liga nos conocemos todos. Será un partido trabado, como suelen ser los arranques, y espero que la moneda caiga para nuestro lado”.

Con un plantel equilibrado entre experiencia y juventud, Independiente BBC busca comenzar la temporada con el pie derecho y reafirmar sus aspiraciones en una Liga Argentina que promete ser más exigente que nunca.