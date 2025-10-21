Melissa Barrera coprotagonizará junto a John Travolta el thriller "Black Tides"

El filme, dirigido por Renny Harlin, ya comenzó su rodaje en Gran Canaria y contará también con Ella Bleu Travolta y Álvaro Mel.

Hoy 07:37

La actriz Melissa Barrera, reconocida por su papel en Scream VI, se unió al elenco de “Black Tides”, un thriller de supervivencia que coprotagonizará junto a John Travolta bajo la dirección de Renny Harlin, realizador de Máximo riesgo y Duro de matar 2.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La filmación principal ya se encuentra en marcha en Gran Canaria, España, con la participación de Ella Bleu Travolta (The Poison Rose), Álvaro Mel (A Perfect Story) y Dylan Torrell (Islands) en papeles destacados.

Según la sinopsis adelantada antes del Festival de Cannes, Black Tides sigue la historia de Bill Pierce (Travolta), un padre distanciado que intenta reconectarse con su hija Rebecca (Barrera) y su nieto Sebastian (Torrell). Durante un viaje en velero por la costa sur de España, la familia es atacada por orcas salvajes, lo que desencadena una intensa lucha por la supervivencia en mar abierto.

Te recomendamos: Melissa Barrera sobre su despido de Scream VII: “Fue el año más oscuro y difícil de mi vida”

El guion fue escrito por Chris Sparling (Greenland) y Ángel Agudo (Apocalypse Z), mientras que la producción está a cargo de Adrián Guerra y Nuria Valls para Nostromo Pictures, compañía responsable de títulos como Buried y Bird Box Barcelona.

The Solution Entertainment Group gestiona las ventas internacionales, con excepción de España, y continuará cerrando acuerdos con distribuidores de cara al próximo American Film Market.

El director Renny Harlin destacó el trabajo de Barrera: “Melissa aporta tanto fuego como vulnerabilidad a un papel que lo exige todo: emocional, físico y cinematográficamente. Ella y John son pura magia en pantalla y elevan cada momento de la historia”.

Por su parte, el productor Adrián Guerra subrayó la complejidad del rodaje: “Filmar en el mar es una de las tareas más difíciles del cine, pero el material que estamos obteniendo es impresionante. El elenco ha creado un vínculo poco común y poderoso, y la dirección de Renny demuestra un equilibrio entre el espectáculo visual y la emoción humana real”.

La película también marcará el quinto trabajo en pantalla de Ella Bleu Travolta, de 25 años, quien actualmente tiene en posproducción Get Lost (2023) y rueda la comedia de terror Nice People, junto a Sosie Bacon. Anteriormente, participó en The Poison Rose (2019) y Old Dogs (2009), ambas protagonizadas por su padre.