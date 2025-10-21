Hamas entregó el cuerpo de un suboficial de Israel asesinado cuando quiso defender su kibutz

Se trata de Tal Haimi, cuyos restos fueron llevados por el grupo terrorista a Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Anoche fueron recuperados e Israel confirmó hoy su identidad. Falta la entrega de 15 cuerpos.

Hoy 08:36

Israel informó este martes que el cadáver del rehén entregado a la víspera por Hamas fue identificado como el de Tal Haimi, un suboficial asesinado en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

La oficina del primer ministro señaló en un comunicado que había informado de la identificación a la familia del militar, de 41 años en el momento de su muerte.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización de allegados de los cautivos, explicó que en la mañana del 7 de octubre Tal Haimi "salió a defender su comunidad" en el kibutz de Nir Yitzhak.

Murió en esos combates y los milicianos islamistas de Hamás llevaron su cuerpo a Gaza con el resto de rehenes.

Haimi era un residente de cuarta generación del kibutz Nir Yitzhak y formaba parte de su personal de emergencias. Tenía cuatro hijos, incluido uno nacido después del ataque.

Con el suyo, Hamás ha devuelto los cuerpos de 13 de los 28 rehenes que se comprometió a entregar a Israel en el marco del alto al fuego entrado en vigor el 10 de octubre. El pacto establecía que todos los rehenes, vivos y muertos, tenían que volver a Israel como máximo el lunes 13 de octubre.

El movimiento palestino liberó a los 20 cautivos que seguían con vida, pero alega dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.