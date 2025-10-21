El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó a prisión para cumplir una condena de 5 años

Fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la unidad penitenciaria parisina de La Santé, tras ser hallado culpable de asociación ilícita y financiación ilegal.

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó este martes en la prisión de La Santé, en París, para cumplir una condena de cinco años por asociación ilícita y financiación ilegal de campaña.

Su entrada al centro penitenciario marca la primera vez en la historia reciente que un exmandatario francés es encarcelado tras una sentencia penal emitida por los tribunales.

A primera hora de la mañana, Sarkozy abandonó su residencia en la capital acompañado por su esposa, Carla Bruni, y su equipo de abogados. El breve trayecto hasta el penal fue seguido por un amplio operativo de seguridad y la presencia de simpatizantes, que corearon su nombre y entonaron el himno nacional desde las inmediaciones.

El fallo judicial responsabilizó a Sarkozy de haber participado en una operación para captar fondos no declarados provenientes del régimen de Muamar Gadafi en Libia, destinados a la campaña electoral de 2007.

El tribunal concluyó que existió una estructura deliberada para canalizar donaciones ilegales hacia el financiamiento electoral, aunque no probó que Sarkozy personalmente recibiera o utilizara el dinero. A pesar de la condena firme, el expresidente ha negado en todo momento haber cometido algún delito y ha denunciado motivaciones políticas en el proceso.

“No es un ex presidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente”, expresó Sarkozy tras su ingreso a la cárcel.

El exmandatario calificó el caso como un “escándalo judicial” y afirmó sentirse víctima de “una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes”.

“La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido demoledor”, añadió.

La defensa del ex presidente solicitó libertad provisional en espera de la resolución en la segunda instancia judicial. El trámite podría definirse en el plazo de un mes. Mientras tanto, Sarkozy permanece recluido en una unidad de aislamiento diseñada para personas de alto perfil, con condiciones diferenciadas que incluyen celda individual, ducha privada y acceso restringido a teléfono y televisión.