Un sujeto fue demorado por el robo a distribuidora del barrio Libertad

La policía continúa la investigación para esclarecer totalmente el ilícito ocurrido durante el último fin de semana.

Hoy 10:09

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 4 lograron recuperar una importante cantidad de bienes sustraídos durante un robo perpetrado el fin de semana en una distribuidora del barrio Libertad, donde delincuentes habían ingresado tras abrir un boquete en una de las paredes.

El hecho fue denunciado por un joven de 24 años, propietario de un local comercial, ubicado en calle Santa Rosa, quien advirtió al regresar al lugar que desconocidos habían violentado la pared del baño para acceder al interior y sustraer diversos elementos de valor, entre ellos dos notebooks, un ventilador industrial, una pava eléctrica, elementos de cocina, routers, artículos de cerámica, una importante suma de dinero en efectivo y bolsas de alimento balanceado.

Tras la denuncia, personal de la Brigada Interna de la dependencia inició tareas investigativas y, mediante el análisis de secuencias fílmicas, lograron identificar al presunto autor del robo, un hombre de 32 años conocido en la zona y domiciliado en el mismo barrio.

Continuando con las pesquisas, los uniformados lograron recuperar gran cantidad de objetos, coincidentes con los denunciados como sustraídos.

Los elementos recuperados fueron secuestrados y trasladados a sede policial. El sospechoso fue identificado y quedó vinculado a la causa, que continúa bajo investigación a disposición de la Justicia.