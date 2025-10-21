Susto y final feliz: policías salvaron la vida de bebé que se había broncoaspirado

Un dramático momento vivió una familia del barrio San Fernando de la ciudad de La Banda. La intervención de los uniformados fue clave para salvar la vida del pequeño.

Hoy 10:21

Momentos de desesperación se vivieron el lunes en la ciudad cuando una joven madre llegó a una dependencia policial con su bebé de apenas 25 días de vida, quien presentaba dificultades para respirar y un tono morado en la piel.

Según informaron fuentes policiales, la mujer, identificada como Noelia Rodríguez Fernández, de 29 años y residente del barrio San Fernando, ingresó a la comisaría visiblemente alterada, sosteniendo en brazos a su hijo, Noah Silvetti, y pidiendo ayuda desesperadamente al notar que el pequeño se estaba ahogando.

Ante la situación crítica, el oficial inspector Mario Quiroga López en conjunto con el cabo Pablo Santillán y los agentes Rodrigo Iñiguez y Luis Suárez, actuaron de inmediato realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y leves compresiones en el pecho y la espalda del bebé, tras constatar que sus vías respiratorias no estaban obstruidas.

Sin detener las maniobras, el efectivo subió a la madre y al recién nacido a la unidad móvil 1215 y, con apoyo de la prevención N°4, se dirigieron de urgencia hacia el Centro Integral de Salud Banda (CISB).

Al llegar al hospital, el pequeño fue asistido rápidamente por la doctora María Belén Gómez, quien le colocó oxígeno y estabilizó sus signos vitales. Según el parte médico, el bebé se encuentra fuera de peligro, y todo indica que sufrió una broncoaspiración mientras era amamantado, posiblemente al ingresar leche o flema a los pulmones.

Por precaución, el recién nacido fue derivado al área de Neonatología (NEO), donde permanecerá internado para observación y estudios complementarios.

La madre, visiblemente aliviada, agradeció profundamente la rápida y eficaz intervención policial, que resultó clave para salvar la vida de su hijo.