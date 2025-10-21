La Semana de la Comunicación se vive a pleno en la UCSE

Las actividades comenzaron el lunes y se extenderán hasta el jueves al mediodía. Amplia participación de docentes y alumnos de la carrera que celebra sus 36 años.

La Semana de la Comunicación se vive a pleno en el campus de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Sí, el evento organizado por estudiantes y profesores de la reconocida carrera en la provincia lleva adelante un rico cronograma de actividades, entre las cuales se destacó la charla del Lic. Facundo Rivero, quien abordó el tema de las redes y la comunicación política.

El especialista abordó cómo los políticos construyen sus discursos para conectar con la ciudadanía, e invitó a reflexionar sobre la forma en que los mensajes se adaptan al entorno digital y cómo las redes sociales modificaron la manera de hacer política y comunicar.

En otras de las actividades, se llevó adelante una mesa panel en la que las licenciadas Gabriela Moyano, Myriam Arias Paz y Valeria Bullaude hablaron sobre comunicación institucional y las oportunidades laborales que el campo implica para los comunicadores sociales.

La Semana de la Comunicación continúa este martes con atractivas propuestas y tendrá su broche de oro el próximo jueves.