Una imagen filtrada revela el infartante look de Dakota Johnson en la boda de su hermana

La actriz asistió al enlace de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski con un vestido de encaje negro y capa.

Hoy 11:50

Una imagen reciente ha revelado el atuendo que eligió Dakota Johnson para la boda de su hermana, Stella del Carmen Banderas, celebrada este sábado 18 de octubre en la Abadía Retuerta, un hotel de lujo en Valladolid.

A pesar de que la ceremonia se organizó con estrictas medidas de seguridad y sin celulares, algunas imágenes del evento han circulado en redes sociales, incluyendo esta fotografía que muestra a Dakota Johnson junto a su amigo Blake Lee, con quien viajó al enlace. En la foto, ambos conversan tranquilamente en los exteriores del hotel mientras se aprecia el look de la actriz.

En la imagen se puede ver a Dakota Johnson con un vestido de encaje negro con capa, un cuello halter con detalles de puntilla y los brazos descubiertos. Su melena recogida deja al aire su característico flequillo, completando un estilo elegante y sofisticado, acorde con su experiencia en alfombras rojas y eventos de alto perfil.

El enlace de Stella del Carmen y Alex Gruszynski reunió a numerosas personalidades del ámbito internacional y se destacó por su organización cuidada al detalle, a pesar de algunas filtraciones de imágenes que han surgido durante la celebración.