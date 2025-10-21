Pese al nuevo apoyo de Bessent, el dólar oficial sube $10 y se vende a $1505

La divisa norteamericana se mantiene en alza.

Hoy 11:54

El dólar oficial sube $10 este martes y cotiza a $1505 para la venta. Por su parte, el dólar blue también aumentó 20 pesos y cotiza a $1.525 para la venta. Esto se da luego de las declaraciones Scott Bessent sobre la realidad argentina.

En cuando a los dólares financieros, el dólar MEP se consigue a $1.559 y el contado con liqui a $1.569.

Qué dijo Scott Bessent

Bessent, comunicó a través de sus redes sociales el acuerdo alcanzado con el Banco Central (BCRA). A su vez, mostró de nuevo su apoyo a Argentina y señaló: "No queremos otro estado fallido en América Latina".

"El Tesoro de Estados Unidos ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina", posteó Bessent.

Frente a las elecciones nacionales del próximo domingo, el apoyo de Estados Unidos es clave para la gestión de Milei. El Gobierno nacional necesita de oxígeno para llegar a los comicios con calma en los mercados.