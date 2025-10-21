Unión va por la recuperación ante un Defensa y Justicia que quiere llegar a la cima

El Tatengue y el Halcón de Varela se ven las caras en un duelo que promete por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 12:17

El Torneo Clausura 2025 continúa su desarrollo y este martes desde las 19.15, Unión recibirá a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, en un duelo clave por la fecha 13, con arbitraje de Nazareno Arasa y la asistencia de Daniel E. Zamora en el VAR.

El Tatengue atraviesa un momento complicado. Tras la derrota en Santiago del Estero frente a Central Córdoba, el equipo santafesino acumuló cuatro partidos sin ganar, con dos empates (ante Independiente Rivadavia y Banfield) y dos caídas (ante Aldosivi y el Ferroviario). Esa racha lo alejó de la cima y lo dejó al borde de salir de la zona de clasificación.

El conjunto dirigido por Cristian González buscará hacerse fuerte en casa para cortar la mala racha y volver a sumar de a tres, sabiendo que una nueva pérdida de puntos podría complicar su futuro en la competencia. “Necesitamos reencontrarnos con nuestro juego y recuperar la confianza”, había reconocido el entrenador tras la última derrota.

Por su parte, el Halcón de Florencio Varela, dirigido por Mariano Soso, llega en un mejor momento y con la posibilidad concreta de volver a la punta de la Zona A. Defensa encadenó tres partidos sin perder —ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors—, resultados que le permitieron escalar posiciones y sostenerse en el lote de arriba. Sin embargo, la victoria de Estudiantes en el clásico platense lo desplazó al segundo lugar, por lo que necesita un triunfo para recuperar el liderazgo.

Con un juego ofensivo y dinámico, Defensa buscará aprovechar la inestabilidad de su rival, mientras que Unión apelará al empuje de su gente para reencontrarse con la victoria. Todo está dado para un duelo intenso en Santa Fe, donde ambos necesitan los tres puntos, aunque por razones distintas.

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Daniel E. Zamora

Estadio: 15 de Abril