Boca, en un momento delicado: está afuera de los playoffs y en puestos de Copa Sudamericana

Los resultados de la fecha dejaron al Xeneize noveno en el Grupo B y quinto en la tabla anual, obligado a ganarle el postergado a Barracas para reacomodarse.

Hoy 12:36

Tras la derrota ante Belgrano en la Bombonera, Boca Juniors atraviesa un momento clave en el Torneo Clausura 2025. El equipo de Claudio Úbeda quedó en la novena posición del Grupo A, fuera de los puestos de playoffs, y en el quinto lugar de la Tabla Anual, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama aún puede modificarse con los dos partidos restantes de la fecha 13, y el Xeneize depende de sí mismo para cumplir con los objetivos que le quedan en el año.

Las posiciones en ambos frentes están sumamente ajustadas. Boca suma 17 puntos en 12 partidos, y aunque hoy se ubica fuera del grupo de clasificación, una victoria el lunes ante Barracas Central, en el encuentro postergado de la fecha 12, podría cambiar por completo el escenario. De ganar, el equipo se acomodaría en los primeros puestos, incluso con chances de quedar segundo, solo por detrás de Estudiantes de La Plata (21 puntos).

La tabla se encuentra tan pareja que ocho equipos están por encima del Xeneize, número que podría subir a diez si Unión (17 unidades) vence esta noche a Defensa y Justicia (19) y si Huracán (16) supera mañana a Central Córdoba (18). Aun así, Boca tiene la oportunidad de revertir su situación en la cancha y depende únicamente de sus resultados.

Luego del compromiso ante el Guapo, el conjunto azul y oro deberá afrontar dos duelos determinantes: visitará a Estudiantes, actual líder del grupo, y cerrará la fase recibiendo a River en un superclásico decisivo que puede marcar el rumbo de su temporada.

Por lo pronto, el objetivo de Claudio Úbeda es reordenar el equipo, recuperar la confianza y reencontrarse con la victoria cuanto antes. Boca sabe que el margen de error se achicó y que cada punto será vital para mantenerse en la pelea por los playoffs y asegurar su lugar en el plano internacional.