Inter va por Nico Paz: el joven argentino que brilla en Italia y podría romper el mercado

El mediocampista del Como, figura del Calcio con apenas 21 años, es seguido de cerca por el conjunto de Milán.

Hoy 10:43

El argentino Nico Paz atraviesa un presente brillante en el fútbol italiano. El mediocampista, surgido de las inferiores del Real Madrid y actual figura del Como 1907, se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Serie A con apenas 21 años.

En lo que va de la temporada, el volante lleva cuatro goles y cuatro asistencias en siete fechas, cifras que no pasaron desapercibidas para los gigantes de Italia. Según informó la prensa local, el Inter de Milán estaría dispuesto a presentar una oferta de 58 millones de euros para quedarse con sus servicios.

El impacto de Paz en el fútbol italiano es innegable. Dirigido por Cesc Fàbregas, se transformó en el eje futbolístico del Como, un equipo que pelea por puestos de clasificación a copas internacionales y que el último fin de semana hizo historia al vencer a la Juventus después de 73 años. Su rendimiento, mezcla de talento, visión y madurez, lo posiciona como uno de los jóvenes más prometedores de Europa.

Sin embargo, la negociación con el Inter no será sencilla. El Real Madrid, que lo vendió al Como por seis millones de euros, incluyó una cláusula de recompra de ocho millones hasta 2025 y de diez hasta 2026, además de quedarse con el 50% de una futura venta. Ese acuerdo convierte al club español en un actor clave en cualquier operación futura, ya que mantiene la prioridad sobre el pase del jugador.

Si finalmente el Inter concreta la transferencia, sería una de las operaciones más importantes en la historia del club lombardo y del propio Como, consolidando a Nico Paz como una de las nuevas joyas argentinas del fútbol europeo.