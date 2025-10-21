Ingresar
El jefe de Gabinete se reunió con referentes de la organización de trabajadores excluidos de Santiago del Estero

Elías Suárez mantuvo este martes por la mañana una reunión en Casa de Gobierno donde analizaron los lineamientos de trabajo y diferentes proyectos sociales que llevan adelante.

Hoy 13:31
Elías Suárez

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, mantuvo este martes por la mañana una reunión en Casa de Gobierno con referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Santiago del Estero, oportunidad en la que se analizaron los lineamientos de trabajo y diferentes proyectos sociales que lleva adelante esta organización.

También se habló sobre la importancia de coordinar acciones en conjunto para seguir trabajando por el bienestar de los santiagueños.

Elías Suárez recibió en su despacho a Noelia Ibarra, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, quien estuvo acompañada por José Ordóñez, Dori Occhionero y Soledad Pinto.

Ibarra destacó la importancia de poder dialogar con el jefe de Gabinete de la provincia, a quien pudieron detallar las gestiones que llevan adelante con el Gobierno de la provincia con el objetivo de fortalecer las acciones en favor de los trabajadores.

