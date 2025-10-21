Ojo de Agua será sede del “Gran Premio Coronación” del Rally Santiagueño

La competencia, que fue presentada oficialmente este martes, se desarrollará entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre.

La ciudad de Villa Ojo de Agua se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina con la disputa de la sexta y última fecha del Rally Santiagueño, que pondrá en juego el “Gran Premio Coronación” entre el 7 y el 9 de noviembre.

La competencia marcará el cierre de la temporada y contará con tramos de montaña, caminos técnicos y paisajes únicos, en un escenario ideal para los amantes del automovilismo.

El anuncio oficial se realizó este martes, con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, la intendenta de Villa Ojo de Agua, Mónica Bustamante, y autoridades de la Asociación Santiagueña de Rally, además del personal médico y técnico del evento. Se espera la participación de alrededor de 60 autos, lo que promete un espectáculo de primer nivel.

Cronograma del Rally “Gran Premio Coronación”

El viernes 7 será la presentación oficial, con la tradicional largada simbólica desde la rampa ubicada en la plaza principal de Villa Ojo de Agua.

El sábado 8 se correrá la primera etapa, con el primer auto saliendo del parque de asistencia a las 13:00. Luego se desarrollarán las pruebas especiales 1 y 2 (Ruta 13 – Catampa), de 20,10 kilómetros cada una.

El domingo 9 se disputará la segunda etapa, desde las 8:30, con cuatro tramos de competencia:

PE3: Majadilla – Báez (11,20 km)

PE4: Báez – Catampa (26,20 km)

PE6: Majadilla – Báez (11,20 km)

PE7: Báez – Catampa (26,20 km)

La coronación de los ganadores se realizará a las 14:30 en la plaza principal de Villa Ojo de Agua, donde se premiará a los campeones de la temporada en un cierre que promete ser una verdadera fiesta del Rally Santiagueño.