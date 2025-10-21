Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 OCT 2025 | 34º
X
Somos Deporte

Ojo de Agua será sede del “Gran Premio Coronación” del Rally Santiagueño

La competencia, que fue presentada oficialmente este martes, se desarrollará entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre.

Hoy 14:20

La ciudad de Villa Ojo de Agua se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina con la disputa de la sexta y última fecha del Rally Santiagueño, que pondrá en juego el “Gran Premio Coronación” entre el 7 y el 9 de noviembre

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia marcará el cierre de la temporada y contará con tramos de montaña, caminos técnicos y paisajes únicos, en un escenario ideal para los amantes del automovilismo.

El anuncio oficial se realizó este martes, con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, la intendenta de Villa Ojo de Agua, Mónica Bustamante, y autoridades de la Asociación Santiagueña de Rally, además del personal médico y técnico del evento. Se espera la participación de alrededor de 60 autos, lo que promete un espectáculo de primer nivel.

Cronograma del Rally “Gran Premio Coronación”

El viernes 7 será la presentación oficial, con la tradicional largada simbólica desde la rampa ubicada en la plaza principal de Villa Ojo de Agua.

El sábado 8 se correrá la primera etapa, con el primer auto saliendo del parque de asistencia a las 13:00. Luego se desarrollarán las pruebas especiales 1 y 2 (Ruta 13 – Catampa), de 20,10 kilómetros cada una.

El domingo 9 se disputará la segunda etapa, desde las 8:30, con cuatro tramos de competencia:

PE3: Majadilla – Báez (11,20 km)
PE4: Báez – Catampa (26,20 km)
PE6: Majadilla – Báez (11,20 km)
PE7: Báez – Catampa (26,20 km)

La coronación de los ganadores se realizará a las 14:30 en la plaza principal de Villa Ojo de Agua, donde se premiará a los campeones de la temporada en un cierre que promete ser una verdadera fiesta del Rally Santiagueño.

TEMAS Rally Santiagueño

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Uniendo Pueblos" llega al corazón del sur santiagueño: Villa Ojo de Agua, la joya natural del interior
  2. 2. Termas: liberaron a exempleados por el robo de una caja fuerte a su exjefe
  3. 3. Imputaron a un profesor de 67 años que contactó a su alumna de 13 años: “Estoy re enamorado de vos”
  4. 4. Robo en el Louvre: un turista filmó el momento en que uno de los ladrones rompía una vitrina
  5. 5. Adorni aseguró que LLA ganará el domingo y se acomodará el mercado: “El riesgo electoral va a desaparecer”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT