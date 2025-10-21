El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio 48 horas a Gimnasia de Jujuy para realizar su descargo

Esto se da luego de la suspensión del partido ante Deportivo Madryn y se espera que la resolución se dicte el jueves.

Hoy 12:26

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) otorgó un plazo de 48 horas a Gimnasia y Esgrima de Jujuy para presentar su descargo por los graves incidentes que derivaron en la suspensión del partido frente a Deportivo Madryn, correspondiente al Reducido de la Primera Nacional.

El encuentro, disputado el pasado domingo en el estadio 23 de Agosto, fue interrumpido por el árbitro Lucas Comesaña luego de que tanto él como su cuerpo arbitral recibieran amenazas directas desde el entorno del campo de juego.

“En virtud de la celeridad de la definición y la continuidad de la competencia, se da vista por el término de cuarenta y ocho horas al Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo”, señaló el comunicado oficial emitido por el Tribunal.

Según informó Doble Amarilla, una vez que se analicen el informe arbitral y el descargo del club jujeño, el fallo podría conocerse este mismo jueves, con el objetivo de evitar demoras que afecten la programación de las semifinales del Reducido.

En diálogo con TyC Sports, el árbitro Comesaña explicó los motivos que lo llevaron a suspender el encuentro: “Suspendí el partido por cosas que no deben pasar. No quiero reaccionar, el Tribunal de Disciplina actuará según mi informe”, expresó el juez, quien además reconoció que las amenazas fueron directas: “Es la primera vez que me sucede algo así. Primero fue hacia el cuarto árbitro y después hacia todos, especialmente al cuarto y a mí”.

Con el expediente ya en trámite, la resolución del duelo —en el que Gimnasia ganaba 1-0 a Deportivo Madryn al momento de la suspensión— queda en manos del Tribunal, que deberá determinar si el resultado se mantiene, si el partido se reanuda o si se aplica una sanción deportiva.

Cabe recordar que el encuentro de vuelta está programado para el 2 de noviembre en el estadio del “Aurinegro”, por lo que la definición del caso deberá resolverse antes de esa fecha.