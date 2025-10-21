Torino homenajeó a River con su camiseta: "Compartimos la misma sangre, hermano"

El equipo italiano, que forjó una gran amistad con el Millonario desde la tragedia de Superga, le hizo un guiño al idear su casaca con la banda cruzada y una fusión de los escudos en el dorso.

En un gesto cargado de simbolismo y afecto, Torino FC presentó su tercera camiseta para la temporada 2025/26, inspirada en River Plate, reafirmando una de las amistades más profundas del fútbol mundial. La nueva indumentaria, con detalles alusivos al Millonario, fue presentada con Giovanni Simeone —formado en Núñez y actual jugador del club italiano— como protagonista.

El diseño luce una banda desvanecida cruzada en el pecho, evocando la tradicional casaca riverplatense, y una fusión de ambos escudos en la parte alta del dorso, acompañada por la frase “eterna amistad”. En la presentación, el club de Turín escribió en redes sociales: “Compartimos la misma sangre, hermano”, etiquetando a River, que respondió en italiano con un sentido mensaje: “Unidos por siempre”.

La camiseta, de color negro con detalles bordó, destaca por su elegancia y por el sutil homenaje a la banda roja. Además, ya se encuentra a la venta y muchos hinchas riverplatenses podrán adquirirla como símbolo del lazo que une a ambas instituciones desde hace más de siete décadas.

Una historia que nació del dolor y se transformó en hermandad

El vínculo entre River y Torino se remonta al 4 de mayo de 1949, cuando una tragedia aérea en Superga conmocionó al mundo del fútbol. El avión que trasladaba al mítico equipo de Il Grande Torino desde Lisboa se estrelló contra la colina de Superga, provocando la muerte de 31 personas, entre jugadores, dirigentes, cuerpo técnico y periodistas.

Al enterarse de la noticia, Antonio Vespucio Liberti, presidente de River en ese entonces, decidió viajar con el plantel a Italia para disputar un partido benéfico a favor de las familias de las víctimas.

La travesía fue épica: Morón – Río de Janeiro – Dakar – Lisboa – Roma – Turín, un recorrido de 34 horas de vuelo, hasta aterrizar el 25 de mayo. Al día siguiente, River empató 2-2 ante un combinado italiano ante más de 50 mil espectadores, en un encuentro donde toda la recaudación (28 millones de liras) se destinó a las familias afectadas.

Los 14 futbolistas que viajaron no cobraron por participar. Fue un gesto puramente solidario que selló para siempre una hermandad futbolística y humana entre los clubes.

Setenta y seis años después, aquella historia sigue viva. Y con esta camiseta, el Torino volvió a rendir tributo a River Plate, al respeto mutuo y a la solidaridad que nació en la tragedia, pero que el tiempo transformó en una amistad eterna.