“Linda y tiene onda”: Adabel Guerrero habló sobre la China Suárez

La famosa actriz habló sin vueltas de lo que le produce la China y sorprendió a todos con sus picantes declaraciones.

Hoy 15:43

Adabel Guerrero será una de las integrantes del elenco de la segunda temporada de la serie de Netflix En el barro donde protagonizará jugadas escenas y en ese contexto abrió su corazón al confesar su total admiración por la China Suárez y las dudas que le hace sentir ella en cuanto a su sexualidad tras conocerla en persona.



Durante su visita el viernes último al programa de streaming 5 de copas, la actriz confesó que la presencia de Eugenia la China Suarez le hace dudar su sexualidad. "Si te hubiesen dado la chance de elegir tener una escena con alguno de los protagonistas...", le consultó Facundo Ventura.



A lo que Adabel Guerrero afirmó sin vueltas: "¿A quién hubiera elegido? A la China(Suárez). Me encanta la China, creo que es la única que me hace dudar mi sexualidad, mirá lo que te digo".



Y siguió describiendo qué le produjo verla en vivo durante las grabaciones de la serie carcelaria: "Todo. Su belleza que es increíble, se te caen las lágrimas cuando hablas en persona, a mí me pasó por lo menos. Decís: no podes ser más linda".



"Hay algunas que por ahí no les gusta, a mí me parece increíble y ella tiene como una onda. Porque no es la linda insulsa que no podés ni hablar dos palabras, es linda y tiene onda", finalizó con firmeza la actriz sobre la China Suárez.



“Es la primera vez que hago una escena de sexo y me costó mucho. No se lo había dicho a mi marido (Martín Lamela) hasta hace muy poco que tuve escenas de sexo, no quiero que me vea”, confesó Adabel en el ciclo LAM (América Tv) sobre su jugado papel en la segunda temporada de la serie carcelaria, donde interpreta a una interna de la prisión.

