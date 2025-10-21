¿Cambia El Nueve por El Trece?: Jimena Monteverde podría sumarse al programa de Moria Casán

La chef estaría cerca de abandonar el canal actual para sumarse al magazine de La One.

Jimena Monteverde es uno de los nombres que suena para abandonar El Nueve el próximo año y que podría sumarse a El Trece, aunque se desconoce si con un programa propio o formando parte de un magazine.

Frente a la falta de información sobre el futuro de Escuela de cocina, la chef estaría siendo tanteada por la competencia para sumarse a su programación.

Sin embargo, según informó Foromedios en su cuenta de X (ex Twitter), Jimena podría sumarse al programa matutino de Moria Casán a partir de noviembre como parte del segmento de cocina característico de estos formatos.

Cabe mencionar que en caso de que esto ocurra, Monteverde y Casán dejarían atrás un incómodo momento que protagonizaron en la mesa de Mirtha Legrand cuando La One le consultó sobre su vida sexual con su esposo y sobre cómo una pareja de muchos años mantenía la "pasión".

¿Cómo será el programa de Moria Casán en El Trece?

Moria Casán está preparada para debutar como conductora en las mañanas de El Trece en reemplazo de María Belén Ludueña tras levantar Mujeres Argentinas.

Si bien se venía rumoreando este cambio desde hace varios meses, La One fue quien terminó de confirmar que saldrá al aire a partir de las 9 horas desde el lunes 10 de noviembre. Según comentó en Intrusos (América TV): "Me están dando el pésame porque voy a trabajar a la mañana. Todo el mundo me llama. A mí me llamaron de canal Trece y me dijeron que querían que tenga la mañana y dije que sí, porque soy virgen de la mañana y quiero que el canal me desvirgue".

De acuerdo a lo que comentó Adrián Pallares, "se está arreglando el tema de los contratos y del dinero" pero la conductora "quiere a seis personas", entre ellas estarían Cinthia Fernández, Silvina Escudero, Gustavo Méndez y Pampa Mónaco. Además, "le encanta Amalia Guiñazú".

La única confirmada para este puesto es Naza Di Serio, quien visitó Almorzando con Juana (El Trece) y contó: "Estoy super contenta, arranca en noviembre. Es una re linda oportunidad que me está dando el canal, vengo hinchando bastante para que me la den".

El Trece tenía pensado ponerle Mujeres Argentinas con Moria pero a ella no le gustó así que van a cambiarlo. Las opciones serían:

Moria de mañana

Café con Moria

Lengua Filosa AM

Moria sin filtro

La lengua matutino

