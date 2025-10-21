El anuncio del Papu Gómez después de cumplir con dos años de suspensión por un doping

El campeón del mundo cumplió la sanción impuesta por la FIFA tras dar positivo de la sustancia terbutalina en 2023.

Hoy 16:08

Alejandro “Papu” Gómez vuelve oficialmente a la competencia tras cumplir su sanción de doping. La suspensión de dos años, impuesta por la Comisión Antidoping de España y avalada por la FIFA, finalizó este lunes 20 de octubre de 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A sus 37 años, el mediapunta argentino podrá reaparecer en las canchas con su nuevo club, Padova Calcio, equipo de la Serie B italiana, donde firmó contrato hasta junio de 2027. El regreso está previsto para el domingo 26 de octubre, cuando el Padova reciba al Juve Stabia en el estadio Euganeo.

Gómez había sido desvinculado del Monza en noviembre de 2023, tras conocerse la suspensión. Durante la inactividad, se entrenó por su cuenta y, más recientemente, con equipos del ascenso italiano para mantener su forma física. Desde julio, se incorporó al plantel profesional del Padova, enfocado en recuperar ritmo y alcanzar su mejor nivel.

El mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 también comenzó a acercarse nuevamente a los hinchas. Este miércoles participará de una jornada especial en la tienda oficial del club, donde se sacará fotos y firmará autógrafos con los fanáticos.

El regreso de Papu Gómez marca un capítulo esperado tanto para el jugador como para el Padova, que busca aprovechar la experiencia y creatividad del veterano futbolista en la segunda categoría del fútbol italiano.