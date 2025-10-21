Licuar menta y bicarbonato: el remedio natural que todos deberían probar

Descubrí por qué esta mezcla es tan popular y cómo aprovechar sus propiedades de forma efectiva.

Hoy 16:10

La menta es un de las hierbas aromáticas más elegidas para la cocina. Sin embargo, cuando se licúa junto a bicarbonato de sodio se trasforma en un aliado inesperado para la limpieza del hogar y el cuidado de las plantas.

Por un lado, el bicarbonato es conocido por sus propiedades desodorizantes, limpiadoras y su leve acción abrasiva. Por su parte, la menta aporta aceites esenciales con poder antimicrobiano, un aroma intenso y la capacidad de repeler insectos.

Limpieza del hogar: Licuando hojas de menta con bicarbonato y un poco de agua se obtiene una pasta ideal para limpiar mesadas, fregaderos y superficies resistentes . El resultado es superficies limpias, sin manchas, desodorizadas y con un perfume fresco, todo sin detergentes fuertes.

Licuando hojas de menta con bicarbonato y un poco de agua se obtiene una pasta ideal para . El resultado es superficies limpias, sin manchas, desodorizadas y con un perfume fresco, todo sin detergentes fuertes. Cuidado de plantas: Diluida en agua, esta mezcla puede aplicarse sobre las hojas para repeler plagas como pulgones o ácaros, gracias al aroma de la menta. Además, el bicarbonato ayuda a regular el pH del suelo de manera suave, favoreciendo el crecimiento de algunas especies.

Diluida en agua, esta mezcla puede aplicarse sobre las hojas para como pulgones o ácaros, gracias al aroma de la menta. Además, el bicarbonato ayuda a regular el pH del suelo de manera suave, favoreciendo el crecimiento de algunas especies. Desodorizante natural: Colocando la mezcla en pequeños recipientes dentro de armarios, heladeras o zapateros, se absorben los malos olores y se mantiene un ambiente fresco.