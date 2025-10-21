Locura en Tucumán: un jugador de Atlético pidió que le abrieran una puerta para ir a la platea a pelearse con un hincha

El capitán Leandro Díaz reaccionó contra los fanáticos que insultaron al equipo durante y después de la derrota con San Lorenzo.

Atlético Tucumán perdió 2-1 ante San Lorenzo por la 13° fecha del Torneo Apertura, en una noche cargada de tensión en el estadio Monumental José Fierro. El clima en el club se volvió conflictivo luego de que los jugadores del Decano decidieran no concentrar como medida de protesta por una deuda de premios.

El partido comenzó en un contexto enrarecido, aunque el triunfo parcial del conjunto tucumano parecía calmar los ánimos. Sin embargo, la tensión regresó cuando San Lorenzo empató en la última jugada del primer tiempo, desatando la bronca de los hinchas locales.

Al retirarse al vestuario, el capitán Leandro Díaz reaccionó ante los insultos de la tribuna y pidió a los simpatizantes que dirigieran su enojo hacia la Comisión Directiva. La situación se volvió aún más tensa tras el final del encuentro, cuando Atlético Tucumán sufrió la derrota definitiva.

Ya con el resultado consumado, Díaz continuó discutiendo con los plateístas y tuvo una reacción inesperada: le pidió a un empleado del club que abriera una puerta para ingresar a la platea e ir a pelearse con un hincha al que había señalado previamente.

El simpatizante se acercó al vidrio que separa la cancha de la platea y ambos quedaron cara a cara, mientras el colaborador intentaba conseguir la llave. Finalmente, con la intervención de otras personas, el conflicto no pasó a mayores y el delantero se retiró rumbo a los vestuarios, visiblemente molesto por el resultado y el clima vivido.

La derrota, sumada al conflicto interno por los premios impagos, deja un panorama complicado en el Decano, que atraviesa un momento de fuerte tensión entre el plantel, la dirigencia y los hinchas.