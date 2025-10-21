Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

El delantero uruguayo se refirió a las publicaciones que hizo un cantante uruguayo en su casa en los últimos días, que se viralizaron en redes.

El delantero de Independiente, Matías Abaldo, pidió disculpas públicas luego del escándalo que se generó en redes sociales tras la difusión de fotos tomadas en su departamento, donde se veían marihuana, alcohol y dólares sobre una mesa. Las imágenes fueron publicadas por el cantante uruguayo Agustín Rodríguez, conocido como El Menor, y generaron un fuerte repudio entre los hinchas del “Rojo”.

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", comenzó el escrito que el jugador compartió en su cuenta de Instagram.

Abaldo, de 21 años, explicó que el material fue grabado durante la filmación de un videoclip: “Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, aseguró el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Las fotos que provocaron la polémica fueron tomadas por Rodríguez, quien viajó desde Canelones (Uruguay) y subió el contenido a sus redes sociales. En una de las imágenes se observaban drogas, dinero y bebidas alcohólicas; en otra, un encendedor, lo que encendió la crítica de muchos simpatizantes de Independiente.

En su descargo, el delantero también se refirió al mal momento que atraviesa el equipo de Gustavo Quinteros, último en la Zona B del torneo: “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo. Pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”.

Por su parte, El Menor también salió a aclarar la situación y respaldó al futbolista: “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir. No consumió nada de lo que había en el video. No juzguen a los jugadores por una mala racha del club”, expresó en redes.

Abaldo llegó a Independiente a mediados de este año, a préstamo hasta junio de 2026, para reforzar la delantera, pero todavía no convirtió goles en los diez partidos que disputó. Antes, había jugado en Defensor Sporting (19 encuentros y tres goles) y tuvo un paso conflictivo por Gimnasia, donde a fines de 2024 desapareció de una concentración y fue licenciado por problemas de salud mental.

En aquel momento, su representante Edgardo Lasalvia explicó que el futbolista estaba bajo tratamiento psiquiátrico y pidió contención: “No queremos que le pase lo del Morro García”, en referencia al recordado delantero uruguayo que falleció en 2021.

Tras su recuperación, Matías Abaldo volvió a jugar y enderezó su carrera. Sin embargo, este nuevo episodio vuelve a ponerlo en el centro de la escena justo cuando Independiente atraviesa una crisis futbolística y necesita respuestas dentro del campo de juego.