Buscan al conductor de un auto que huyó tras embestir a una mujer y a sus dos hijos

Los heridos se movilizaban en una motocicleta. Ocurrió en la ciudad de Añatuya.

Hoy 17:44

Pasadas las 16 horas de este martes se produjo un siniestro vial en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Añatuya, donde una madre en compañía de sus dos hijos a bordo de una moto fueron colisionados por un auto que se fue del lugar sin asistirlos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer, identificada como Silvia González, de 43 años, y sus hijos de 14 y 6 años, terminaron tendidos sobre la cinta asfáltica con lesiones diversas.

La ambulancia municipal se hizo presente a los pocos minutos para asistirlos y trasladarlos al Hospital Zonal.

Personal policial trabajó en el lugar e inició una investigación para tratar de identificar al automóvil y el conductor del mismo, que estuvo involucrado en el siniestro.