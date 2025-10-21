El Banco Central volvió a intervenir en el mercado y vendió US$45,5 millones para contener la suba del dólar

La autoridad monetaria participó por primera vez en más de un mes en el mercado de cambios, en medio de la escalada de los dólares financieros y a pocos días de las elecciones legislativas.

Hoy 17:54

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió vender este martes US$45,5 millones para moderar la suba del tipo de cambio y frenar la presión cambiaria. Se trató de la primera intervención en más de un mes, luego de 21 ruedas consecutivas sin participación oficial en el mercado.

El dólar oficial minorista subió $20 y cerró a $1515 para la venta en las pantallas del Banco Nación, mientras que el mayorista avanzó $15, hasta $1490,50, apenas cincuenta centavos por debajo del techo de la banda cambiaria.

En tanto, los dólares financieros se acercaron a los $1600: el contado con liquidación (CCL) cotizó a $1614,71 y el MEP a $1591,57. En el mercado paralelo, el blue terminó la jornada en $1545. Con esta operación, las reservas internacionales del BCRA cerraron en US$40.539 millones.

La última intervención del Central había sido el 19 de septiembre, cuando se desprendió de US$678 millones. Ahora, la venta se produjo a días de las elecciones legislativas y un día después de la firma del swap por US$20.000 millones entre el BCRA y el Tesoro de Estados Unidos, destinado a reforzar las reservas.

En un comunicado, la autoridad monetaria explicó que el entendimiento con Estados Unidos forma parte de un “acuerdo de estabilización cambiaria”, cuyo objetivo es “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

Por su parte, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, defendió la medida y respaldó al presidente Javier Milei:

“Los esfuerzos de Milei para revertir las décadas de declive derivadas del izquierdismo radical del peronismo son cruciales. Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro mejor, no un rescate”, expresó.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció una recompra de bonos de la deuda con el objetivo de fortalecer la inversión en educación. Según explicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la operación —denominada “Deuda por Educación”— consistirá en recomprar títulos soberanos argentinos en el mercado y reemplazarlos por financiamiento a tasas más bajas, en una estrategia orientada a mejorar el perfil de deuda y destinar recursos al desarrollo educativo.