Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 OCT 2025 | 32º
X
Somos Deporte

Champions League: Arsenal vapuleó al Atlético de los argentinos con cuatro goles en 13 mintuos

Los Gunners se impusieron por 4-0 sobre el Colchonero y sigue con puntaje ideal en la fase de liga de la Liga de Campeones.

Hoy 18:33

El Arsenal protagonizó una noche brillante en el Emirates Stadium y vapuleó 4-0 al Atlético de Madrid por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El conjunto inglés dominó de principio a fin y sentenció el partido con una ráfaga de goles en el segundo tiempo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En apenas 13 minutos, los dirigidos por Mikel Arteta marcaron cuatro tantos para sellar una victoria aplastante. Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y el sueco Viktor Gyökeres, autor de un doblete, fueron los responsables de la goleada que dejó sin reacción al equipo de Diego Simeone.

El Atlético, que contó con Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nicolás González desde el inicio, no logró contrarrestar la intensidad y precisión del conjunto londinense. En el complemento ingresó Thiago Almada, aunque su presencia tampoco pudo revertir la superioridad del local.

Con este resultado, el Arsenal se consolida como uno de los grandes candidatos del grupo y extiende su invicto en la competencia, mostrando un nivel de juego que lo posiciona entre los favoritos a avanzar a las instancias finales de la Champions League.

TEMAS Arsenal FC Diego Simeone Club Atlético de Madrid Champions League

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Uniendo Pueblos" llega al corazón del sur santiagueño: Villa Ojo de Agua, la joya natural del interior
  2. 2. Termas: liberaron a exempleados por el robo de una caja fuerte a su exjefe
  3. 3. Imputaron a un profesor de 67 años que contactó a su alumna de 13 años: “Estoy re enamorado de vos”
  4. 4. Robo en el Louvre: un turista filmó el momento en que uno de los ladrones rompía una vitrina
  5. 5. Adorni aseguró que LLA ganará el domingo y se acomodará el mercado: “El riesgo electoral va a desaparecer”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT