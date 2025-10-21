Champions League: Arsenal vapuleó al Atlético de los argentinos con cuatro goles en 13 mintuos

Los Gunners se impusieron por 4-0 sobre el Colchonero y sigue con puntaje ideal en la fase de liga de la Liga de Campeones.

El Arsenal protagonizó una noche brillante en el Emirates Stadium y vapuleó 4-0 al Atlético de Madrid por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El conjunto inglés dominó de principio a fin y sentenció el partido con una ráfaga de goles en el segundo tiempo.

En apenas 13 minutos, los dirigidos por Mikel Arteta marcaron cuatro tantos para sellar una victoria aplastante. Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y el sueco Viktor Gyökeres, autor de un doblete, fueron los responsables de la goleada que dejó sin reacción al equipo de Diego Simeone.

El Atlético, que contó con Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nicolás González desde el inicio, no logró contrarrestar la intensidad y precisión del conjunto londinense. En el complemento ingresó Thiago Almada, aunque su presencia tampoco pudo revertir la superioridad del local.

Con este resultado, el Arsenal se consolida como uno de los grandes candidatos del grupo y extiende su invicto en la competencia, mostrando un nivel de juego que lo posiciona entre los favoritos a avanzar a las instancias finales de la Champions League.