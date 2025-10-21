El decano de la FCID de la UCSE disertó sobre “La historia del arte y su influencia en la comunicación”

La actividad se concretó en el marco de la Semana de la Comunicación. Gran participación de docentes y alumnos de la carrera de Comunicación Social.

Hoy 19:22

El aniversario número 36 de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago del Estero continúa celebrándose en la Casa de Altos Estudios.

Este martes se llevó adelante la segunda jornada de una semana cargada de actividades para todos los que forman parte de la reconocida carrera en la provincia.

Una de las propuestas de esta jornada estuvo encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la UCSE, Arq. José Sámez, quien habló sobre “La historia del arte y su influencia en la comunicación”.

En una sala colmada de alumnos, docentes y público en general, Sámez realizó un recorrido de los hitos más destacados de la historia del arte y demostró cómo el arte funcionó siempre como un dispositivo de comunicación universal capaz de expresar ideas, emociones y visiones del mundo. “El arte no viene a buscar un estado de confort, ni a garantizar verdades, solo a existir”, precisó el decano de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo.

En su exposición, el arquitecto abordó también la filosofía del arte y su utilidad e incidencia en la comunicación.

La Semana de la Comunicación 2025, organizada por estudiantes, docentes y autoridades de la carrera de Comunicación Social, continuará este miércoles con atractivas propuestas junto a profesionales y alumnos del área. Las actividades se extenderán hasta el jueves al mediodía, momento en el que se cerrarán días de intenso trabajo que permitieron abordar temáticas actuales y de gran trascendencia en el campo de la comunicación.