Selva: trabajo y solidaridad, en un nuevo especial por los 60 años de Canal 7

Ingresá a la nota y reviví el capítulo dedicado a la ciudad cabecera del departamento Rivadavia.

Hoy 19:11
Selva tambo

Este domingo a las 13, Canal 7 presentó un nuevo capítulo de la serie especial por los 60 años, dedicado a la ciudad de Selva, en el departamento Rivadavia. Un recorrido por un pueblo que se distingue por su orden, limpieza, calidez y espíritu de trabajo, donde cada historia refleja el valor de su gente y el orgullo de sus raíces.

Entre molinos que aún giran con el viento y tambos que mantienen vivo un oficio de generaciones, el especial muestra la esencia de una comunidad profundamente unida. Desde el molinero Heraldo hasta Víctor y Natanael, abuelo y nieto tamberos, cada testimonio es una muestra del esfuerzo cotidiano que sostiene la vida en el sur santiagueño.

Con la participación especial de Sebastián Fabbiani, quien interpreta el vals identitario que cierra el programa, este capítulo invita a descubrir la belleza simple y el alma solidaria de Selva, “la bonita ciudad del sur”.

Reviví aquí el capítulo:

TEMAS 60 años de Canal 7

