Violento derrape en Añatuya dejó a una madre y su hija hospitalizadas

El accidente ocurrió en la avenida 25 de Mayo Sur. La conductora sufrió una grave lesión en una pierna y ambas fueron trasladadas al Hospital Zonal.

Hoy 20:14

Un violento accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Añatuya dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas con heridas de consideración, durante la tarde de este martes.

El hecho se registró pasadas las 19 horas sobre avenida 25 de Mayo Sur, casi intersección con calle Ciudad de Fernández, cuando una madre y su hija que se desplazaban en un motovehículo perdieron el control del rodado y derraparon sobre la cinta asfáltica.

A raíz del impacto, la conductora sufrió una grave lesión en una de sus piernas, mientras que su hija resultó con golpes varios. Ambas fueron asistidas por personal de salud y trasladadas en una ambulancia municipal al Hospital Zonal de Añatuya para recibir la atención correspondiente.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 41, quienes realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del siniestro.