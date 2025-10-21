Alumnos diseñaron una app para colaborar con la limpieza del barrio de Abril

La intendente Fuentes destacó la importancia y el desarrollo de una aplicación móvil del jardín de infantes Nº15, que busca colaborar con la limpieza en el barrio 8 de Abril.

Hoy 20:49

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, visitó el Jardín de Infantes N°15 "María Isabel Rodríguez de Páez" del barrio 8 de Abril, cuyos alumnos elaboraron el proyecto "Q'UPA APP, una app para un barrio más limpio", que fue elegido para representar a Santiago del Estero en la Feria Nacional de Ciencias a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una iniciativa de docentes y alumnos de 5 años del turno tarde, quienes desarrollaron una aplicación móvil interactiva con el doble propósito de fortalecer el pensamiento computacional y fomentar el cuidado del medio ambiente en el barrio 8 de Abril.

La jefa comunal asistió la presentación del novedoso proyecto que, mediante el empleo de recursos digitales, busca incentivar la colaboración para prevenir la formación de mini basurales y promover hábitos de limpieza desde una edad temprana. Allí compartió el espacio con madres y padres de los alumnos.

"La educación es el principal motor de cambio en una sociedad, sobre todo cuando se integra a las familias con el objetivo común de cuidar el medio ambiente y mantener la higiene urbana, valorando el arduo trabajo de los recolectores municipales", indicó la jefa comunal.

"Poner la tecnología al servicio de un bien común es invaluable, ya que así se garantiza que, cuando sean grandes, nuestros alumnos sean más responsables con su comunidad, que es lo que buscamos en el servicio educativo municipal", afirmó.

Por su parte, la directora de la institución, María Corbalán, señaló que "Q'UPA es un término quichua que significa basura, con el que buscamos promover desde edades tempranas valores de responsabilidad y compromiso con el cuidado de nuestro entorno natural y de nuestro barrio".

"Con este innovador proyecto, los jardines de infantes municipales demuestran estar a la altura de lo que la sociedad demanda, brindando una educación de calidad en cada establecimiento ubicado en los diferentes barrios de la ciudad", expresó.

La APP contiene diversas actividades que pueden desarrollar a los niños y también contactarse con los vecinos. Para la elaboración los alumnos del jardín de infantes trabajaron junto a un programador y ellos eligieron los colores, los dibujos y el diseño de la aplicación.