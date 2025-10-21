Fuentes participó de una jornada de cuidado del ambiente con estudiantes del barrio La Católica

La intendente de la Capital participó de la jornada de "TransformAcción" realizada en el barrio La Católica, donde jóvenes, vecinos y organizaciones sociales intervinieron para limpiar y embellecer espacios públicos.

El programa, organizado por la Dirección de la Juventud en articulación con la Subsecretaría de Medio Ambiente, busca promover la conciencia ambiental en la comunidad mediante actividades recreativas y de socialización.

En esta oportunidad, alumnos de la Escuela 1237 "Prof. José Gómez Basualdo" y el colegio "Hermano Hermas de Bruijn", participaron en talleres informativos, plantaron árboles en terrenos donde antes había residuos domiciliarios, pintaron murales colectivos y recolectaron mini basurales.

"Es un orgullo para el municipio trabajar en políticas medio ambientales que cuiden nuestra casa común, con el acompañamiento de los estudiantes y de otros actores de la sociedad para dejar una huella verde que perdure en el tiempo", indicó la jefa comunal.

"La educación y el arte son fundamentales para generar una mayor conciencia en la población y conductas más responsables con el entorno natural, contagiando de buenas acciones a nuestra escuela y nuestro barrio, que es donde mayor tiempo compartimos con los demás", agregó.

Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente, Pablo Fuentes, expresó "la importancia de coordinar acciones entre los Estados provincial y municipal para brindar más espacios de participación a la juventud, quienes tienen las ideas y el compromiso para impulsar medidas que, aunque sean pequeñas, generan grandes cambios en su entorno".