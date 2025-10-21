Gerardo Zamora: “Estas elecciones son un plebiscito a la gestión que culmino el 10 de diciembre”

Este martes, el Dr. Gerardo Zamora actual gobernador y candidato a Senador, destacó la fórmula de Elías Suárez-Carlos Silva Neder y definió los objetivos de trabajo por los próximo años.

El gobernador Gerardo Zamora fue entrevistado este martes en el programa Libertad de Opinión, donde habló de su candidatura a senador nacional y del escenario político de cara a las elecciones provinciales del próximo 26 de octubre. Zamora, que dejará el cargo el 10 de diciembre, destacó la fórmula del Frente Cívico integrada por Elías Suárez y Carlos Silva Neder, y definió los comicios como “un plebiscito” a su gestión.

Gerardo Zamora - Libertad de Opinión

“Estamos llevando nuestro mensaje y organizándonos, en mi caso como candidato a senador pero acompañando la fórmula Suárez–Silva Neder, en un momento clave para nuestra provincia. Elegiremos el gobierno por los próximos cuatro años, y para nosotros es un plebiscito de la gestión que estoy terminando. Tengo la tranquilidad de que quien me reemplace va a continuar este proyecto, siempre que así lo decidan los santiagueños”, expresó.

Zamora reafirmó que el Frente Cívico “es un proyecto político provincial” con una agenda centrada “en los intereses de los santiagueños”. En ese sentido, remarcó que su representación legislativa estará enfocada en defender el federalismo, los recursos y las oportunidades de los trabajadores, jubilados y personas con discapacidad. “Les proponemos a los santiagueños que eso vamos a respetar y defender”, sostuvo.

Respecto de la situación nacional, el mandatario consideró que “el país atraviesa un momento complicado, técnicamente en recesión”, y pidió dejar de lado las “especulaciones mezquinas”. “Creemos en el diálogo y en pensar en positivo. Si las urnas así lo determinan, desde el Congreso trabajaré bajo la premisa de defender los intereses de los santiagueños y de la patria”, subrayó, agregando que acompañará al bloque del Norte Grande en la defensa de las provincias ante la paralización de la obra pública.

Zamora fue crítico con la política económica del Gobierno nacional. “Este plan fracasó, lo dicen los números. La gente bancó el ajuste con mucho patriotismo, pero es imposible continuar con un programa de ajuste fiscal sin actividad económica”, señaló. En contraposición, destacó que Santiago del Estero “no tiene deudas” y pudo aplicar medidas anticíclicas que permitieron “mantener el equilibrio fiscal, reactivar la obra pública y reincorporar a cuatro mil trabajadores de la UOCRA”.

Por último, el gobernador valoró los avances de la provincia en producción, cultura, deporte y turismo. “Hoy Santiago exporta más dólares de los que gasta y ha cambiado su fisonomía”, afirmó. Y concluyó con un mensaje a los votantes: “Pedimos a los santiagueños que, si creen que estamos haciendo las cosas bien, nos acompañen. Elías Suárez no va a pensar qué hacer, sino continuar haciendo, porque es quien lleva adelante la gestión a la par mía. Desde el Senado, mi aporte será humilde, pero positivo para los intereses de todos los santiagueños y de la Argentina”.