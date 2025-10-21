Nediani destacó su modelo para reactivar la economía a nivel provincial

El candidato a Gobernador por el Frente Juntos por el Futuro mantuvo un encuentro con emprendedores bandeños dónde les transmitió sus propuestas y proyectos para reactivar la economía a nivel provincial.

El candidato a Gobernador por el Frente Juntos por el Futuro, Ing. Roger Elías Nediani, mantuvo un encuentro con emprendedores bandeños dónde les transmitió sus propuestas y proyectos para reactivar la economía a nivel provincial.

En primer término, Nediani destacó: “Hay muchas personas que han logrado capacitarse en nuestros talleres, impulsados desde la gestión municipal y hoy son emprendedores activos.

La verdad esto nos gratifica ya que cada uno de ellos hoy puede comercializar sus productos que han aprendido a elaborar en los talleres gratuitos y tener un ingreso económico que los ayuda en el día a día.

Nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con un vínculo público-privado, en donde siempre digo, los Estados, en este caso el Estado Municipal, no son generadores de trabajo, pero sí son generadores y son responsables de generar oportunidades y condiciones para que empresas e inversores puedan venir a la ciudad a invertir”.

Agregó: “Estos son los que verdaderamente generan mano de obra de calidad y con buenos salarios. Por eso vamos a continuar trabajando con cada uno de estos emprendimientos, porque no solamente aprende quien ha hecho el curso, sino también tiene toda una familia detrás que lo está acompañando y lo está ayudando y que también está aprendiendo.

Entonces esto es lo que mueve la economía en realidad y esto es lo que le va a permitir a cada familia poder llevar el sustento a su casa y poder también tener una mejor calidad de vida”.