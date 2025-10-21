Inicia el juicio por el femicidio de la santiagueña Valeria Gancedo en Córdoba

A casi dos años del crimen, Alejandro Quinteros enfrentará a la Justicia acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. El empresario rural está detenido desde diciembre de 2023.

La mujer de 36 años fue víctima de su ex pareja Alejandro Quinteros, quién permanece detenido en el Complejo Carcelario N° 1 "Reverendo Padre Luchesse", ubicado en la localidad de Bouwer. El juicio se desarrollará en los Tribunales II de Córdoba Capital.

Valeria Gancedo, de 36 años oriunda de Añatuya, Santiago del Estero; fue asesinada por su exmarido en la madrugada del 28 de noviembre de 2023, y enterrada en una fosa que el propio femicida cavó en el interior de un campo familiar donde además trabajaba.

Alejandro Quinteros es el único detenido que tiene el caso. Este empresario rural, dueño de varios campos y propiedades, está preso desde el viernes 1° de diciembre de 2023. Se sospecha que el plan macabro del femicidio que habia planificado con antelación, comenzó a desarrollarse el lunes 27 de noviembre tras invitarla a cenar, dos días antes del cumpleaños del hijo que tenían en común, y tras matar a Valeria, durante varios días manipuló su teléfono celular para ganar tiempo y borrar evidencias.

El fiscal de Instrucción de Río Segundo, Manuel Ayán, imputó a Alejandro Quniteros, ex pareja de Valeria Gancedo, por el delito de homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por mediar violencia de género, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, en la localidad de Impira el sábado 2 de Diciembre de 2023.

En la causa que se investiga como femicidio, el propio Quinteros fue quien dijo donde estaba el cuerpo, aunque no reconoció haber sido el autor del crimen.

No obstante, de la investigación se desprende que el hecho habría estado premeditado, por lo que la gravísima imputación que existe en su contra, en caso de ser hallado culpable en el juicio, podría caberle la pena de prisión perpetua.

El juicio iniciará este miércoles 22 de Octubre, a casi 2 años del hecho, y se desarrollará en los Tribunales II de la ciudad de Córdoba Capital.