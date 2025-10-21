Virginia Gallardo volvió a equivocarse en vivo sobre la población argentina y fue corregida por Eduardo Feinmann

La candidata libertaria fue consultada por el periodista tras un error previo sobre los índices de pobreza y volvió a confundir la cantidad de habitantes del país.

Hoy 22:39

Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, protagonizó un incómodo momento durante una entrevista en vivo con Eduardo Feinmann, al errar nuevamente la cifra de población de la Argentina.

La mediática fue invitada al programa para hablar sobre sus recientes declaraciones virales en las que había confundido los números de pobreza. “Hubo campañas por todos lados, todo el mundo, la oposición agarrándolo. ¿En serio? Sabés qué dije: gracias porque se hizo re viral y era lo que yo quería. El mensaje, no ese dato tonto mintiendo, porque evidentemente así funciona”, expresó Gallardo.

Sin embargo, Feinmann la interrumpió con una pregunta directa:

—“¿Pero sabe cuántos habitantes tiene la Argentina?”

—“Sí, 50 millones”, respondió ella con seguridad.

El periodista no dejó pasar el error y la corrigió:

—“No son 50, son 47 millones 300 mil.”

Ante la corrección, la candidata intentó restarle importancia: “Bueno, 47 más, menos”.

Un error que se repite

No es la primera vez que Gallardo queda expuesta por datos erróneos. Días atrás, durante otra entrevista, había afirmado que en la Argentina “hay más pobres que población”. “Hay 35 millones de pobres y antes había 56”, dijo en ese momento, entre lágrimas.

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales y numerosos comentarios irónicos. Según los datos oficiales del Censo 2022, presentados en enero de 2023, la Argentina cuenta con 46.044.703 habitantes, una cifra que desmiente las afirmaciones de la candidata.

Con su participación mediática, Gallardo busca posicionarse dentro del espacio libertario en la previa de las elecciones legislativas, aunque sus recientes declaraciones la volvieron tendencia por motivos menos políticos y más anecdóticos.