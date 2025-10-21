Elías Suárez recibió un contundente respaldo de los bandeños

El candidato a gobernador por el Frente Cívico participó de un encuentro en el Comité Departamental Banda, donde destacó la continuidad de políticas en educación, salud, producción y defensa de los sectores vulnerables.

21/10/2025

El candidato a gobernador por el Frente Cívico por Santiago, Elías Suárez, participó este martes de un encuentro con dirigentes y militantes en el Comité Departamental Banda de la Unión Cívica Radical, quienes ratificaron su apoyo al proyecto de crecimiento provincial que encabeza junto con el candidato a senador Gerardo Zamora.

También Participaron el candidato a diputado, Jorge Zuaín y Cristian Oliva.

Al hacer uso de la palabra ante un auditorio colmado, Suárez dijo: "Para mí es una gran satisfacción poder compartir este momento con dirigentes y militantes de La Banda, me llena de fuerza y me motiva a seguir adelante. Me he sentido muy fortalecido y acompañado en toda la campaña".

Por otra parte, mencionó todos los ejes importantes de gestión a los que se dará continuidad, y que están relacionados con la educación, la capacitación en oficios, la salud y la seguridad, "sin dejar de lado las políticas sociales y la defensa de las minorías y sectores vulnerables".

También, respecto a la producción, hizo hincapié en darle valor a la materia prima, priorizando las inversiones en la producción de herramientas agrícolas, la elaboración de alimentos balanceados y servicios tecnológicos para la producción.

Al concluir, se dirigió a la militancia: "El domingo 26 tenemos un desafío todos los santiagueños para seguir transformando la provincia con posibilidades para todos y para ratificar el liderazgo de Gerardo Zamora en toda la provincia".