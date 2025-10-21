Zamora y Elías Suárez presidieron un multitudinario encuentro en apoyo a los candidatos del Frente Cívico

Miles de militantes y vecinos acompañaron a los candidatos del Frente Cívico en el Club Dorrego, donde reafirmaron su compromiso con la continuidad del proyecto provincial basado en educación, salud, producción y desarrollo social.

Hoy 23:22

El máximo referente del Frente Cívico por Santiago y candidato a senador, Gerardo Zamora, y el candidato a gobernador, Elías Suárez, encabezaron este martes por la tarde un importante plenario en el Club Dorrego de la ciudad Capital, donde recibieron el masivo respaldo de miles de dirigentes, militantes y vecinos de los circuitos 6, 7A, 7B y 9.

En este marco, Elías Suárez expresó su agradecimiento por el contundente respaldo de todo el pueblo santiagueño en cada una de las reuniones y dijo: "Para mí es un orgullo estar con ustedes porque con su apoyo lograremos dar continuidad a este proyecto de crecimiento y desarrollo que hemos conseguido a lo largo de estos años, con ejes centrales relacionados a la educación, la salud, la seguridad, capacitación y la defensa de sectores vulnerables".

Además, destacó el trabajo del gobernador Zamora en su gestión "que hoy se ve reflejado en obras reales, concretas, que la gente las puede apreciar".

Al final, hizo especial énfasis en la importancia de los comicios del domingo, motivo por el cual pidió “el esfuerzo de todos para asegurar este camino de crecimiento y desarrollo en toda la provincia”, depositando el voto de esperanza en los candidatos de la fuerza política que logró la transformación de Santiago del Estero para convertirla en una provincia pujante que quiere seguir por el camino de desarrollo.

Por su parte, Gerardo Zamora agradeció el trabajo de fiscales generales y de mesa, encargados de escuelas y a la militancia en general, a quienes instó "a cuidar los votos y defender el proyecto del Frente Cívico para garantizar la continuidad del crecimiento de la provincia".

En un párrafo aparte hizo una mención especial al candidato a gobernador y afirmó: "Tengo la tranquilidad de que Elías Suárez va a continuar este proyecto político porque hace más de 20 años que viene coordinando todos los ministerios y trabajando en todas las políticas que hemos concretado. Ha sido un funcionario importante".

"El domingo 26 los ojos del país estarán puestos en Santiago, porque es la única provincia que elige gobernador, por lo que es necesario el respaldo contundente en la urnas para que este proyecto de unidad se escuche en todo el país", concluyó.