El Dr. Gerardo Zamora explicó cómo será el sistema de votación combinado en las elecciones del 26 de octubre

Lo hizo este martes en Libertad de Opinión donde también se refirió a lo que dejó la campaña política.

Hoy 00:13

Durante su participación en el programa Libertad de Opinión, el gobernador Gerardo Zamora se refirió a uno de los temas que más dudas genera de cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre: el uso de dos mecanismos distintos de votación. En esta oportunidad, los santiagueños deberán elegir autoridades nacionales y provinciales con sistemas diferentes: la tradicional boleta y la nueva Boleta Única de Papel, que debutará en la provincia.

Zamora explicó que el sistema se aplicará de manera combinada. Por un lado, la boleta partidaria tradicional servirá para votar los cargos provinciales —Gobernador y vice y diputados provinciales—, mientras que la Boleta Única será utilizada exclusivamente para Senadores y Diputados Nacionales.

“Es importante que los ciudadanos sepan que habrá dos urnas diferentes: una para las elecciones nacionales y otra para las provinciales, donde se utilizará la Boleta Única. Ambas deben colocarse en sobres distintos y depositarse en sus respectivas urnas”, precisó el mandatario.

Mirá aquí la explicación del mandatario santiagueño: