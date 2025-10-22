Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 OCT 2025 | 23º
X
Locales

El tiempo para este miércoles 22 de octubre en Santiago del Estero: calor y posibles lluvias hacia la noche

Se espera una máxima de 36ºC en una jornada con cielo algo nublado sobre la Madre de Ciudades.

Hoy 06:34

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos del sector norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, se mantendrían estas condiciones y se espera que la temperatura máxima alcance los 36ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo. Además, se anuncia la llegada de posibles tormentas aisladas hacia la noche, acompañadas por ráfagas de viento del sector noreste.

El pronóstico extendido anuncia para el jueves una jornada con cielo mayormente nublado y vientos del sector norte en la que la temperatura máxima alcanzaría los 36ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Dr. Gerardo Zamora explicó cómo será el sistema de votación combinado en las elecciones del 26 de octubre
  2. 2. Inicia el juicio por el femicidio de la santiagueña Valeria Gancedo en Córdoba
  3. 3. El tiempo para este miércoles 22 de octubre en Santiago del Estero: calor y posibles lluvias hacia la noche
  4. 4. Un diálogo aplazado pero necesario
  5. 5. Crítica de "Good Boy"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT