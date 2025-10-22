Investigadores argentinos hallan un nuevo método para mejorar los tratamientos contra la epilepsia

Los expertos encontraron biomarcadores en la sangre que pueden permitir dirigir la medicación de un modo más personalizado.

Hoy 07:51

Cuando se habla de innovación en salud, generalmente se piensa en curar enfermedades con nuevos medicamentos, pero en realidad uno de los campos en los que se viene metiendo la ciencia tiene por objetivo mejorar los métodos de diagnóstico. Hacerlos más baratos, más veloces o mucho menos invasivos para los pacientes. Todo esto parece estar logrando un grupo de investigadores argentinos del Instituto Leloir-Conicet y del Hospital Italiano de Buenos Aires: encontraron una forma distinta y mejorada para seguir y detectar cuadros silenciosos de epilepsia.

El trabajo consistió en encontrar lo que se conoce como biomarcadores, un concepto central en esta novedad, que conviene explicar sin mucho protocolo. Los biomarcadores son “señales” que da el cuerpo cuando le está ocurriendo cierta cosa. Esa cosa podría ser una condición (ser calvo o estar estresado) o tener una enfermedad: un cuadro infeccioso o un cáncer que está empeorando, por ejemplo.

La particularidad es que los biomarcadores no son “la cosa en sí” (el patógeno que causa la infección o el tumor cancerígeno) sino otros elementos asociados a lo primero, cuya alteración funciona como señal o semáforo de que la enfermedad o la condición está sufriendo algún cambio. Para mejor o para peor.

Parte del desafío de la ciencia enfocada en salud es encontrar más y mejores biomarcadores para detectar y hacer el seguimiento de distintas enfermedades escurridizas. Es un tema central, entre otros aspectos, porque los avances en este campo vienen permitiendo dirigir la medicación (en tipo y cantidad) de un modo más personalizado, sin contar que podrían derivar en el hallazgo de nuevos tratamientos.

Todo esto es justamente lo que quizás pase con la epilepsia, a partir de la novedad que dio a conocer el equipo argentino en cuestión, según cuentan en un paper reciente publicado en la revista Scientific Reports (del grupo Nature).

La novedad parecerá simple, pero lograrla implicó un esfuerzo grande de dos años e involucró el seguimiento de 32 pacientes con epilepsia.

El diario Clarín habló con Martín Arán, líder del artículo, biólogo y director del área de Resonancia Magnética Nuclear de la Fundación Instituto Leloir. Según contó, fue decisivo el apoyo del neurólogo del Hospital Italiano Juan Carlos Ávalos. Lo que hicieron ellos dos (con sus respectivos equipos de trabajo) fue tan básico como analizar (con una sofisticada tecnología de resonancia magnética nuclear) muestras de sangre de pacientes epilépticos que llegaron a la guardia del Italiano, antes y después de que atravesaran crisis de epilepsia.

“El mayor esfuerzo lo hizo Ávalos porque le implicó cosas como enterarse a las 3 de la mañana que había llegado a la guardia un paciente con epilepsia, tener salir corriendo para el hospital y tomar la muestra de sangre, preocupándose por dejarlo internado y monitoreado toda la noche, e ir analizando los cambios en la sangre, antes y después y en función de la medicación administrada”, relató.

Todo esto, con los más de 30 pacientes que brindaron su consentimiento informado para participar de este estudio de seguimiento de metabolitos (técnicamente, estudio de “metabolómica”). ¿Qué son los metabolitos? Básicamente, un producto de la sangre. Según explicó Arán, “son moléculas pequeñas que no son proteínas, ni lípidos ni ADN. Es el resto de todas las moléculas pequeñas”.

Algunos metabolitos sonarán conocidos para cualquiera que se haya hecho un estudio de laboratorio de rutina. Por ejemplo, glucosa, colesterol o creatinina. Pero hay muchos otros, entre los que se encuentran varios de los que sorprendieron a este equipo de investigadores. Sus nombres: hipurato, piroglutamato o isovalerato.

En declaraciones al área de prensa del instituto Leloir, Ávalos explicó que, si bien para validar las conclusiones hay que aumentar el número de casos estudiados, en el trabajo que hicieron “la estadística arrojó números tan fuertes, que es imposible no ilusionarse”.

El trabajo conjunto surgió de una charla entre Arán y Ávalos. El último venía siguiendo pacientes con epilepsia en la unidad de videoelectroencefalograma del Hospital Italiano y se interesó por buscar metabolitos con la técnica que usaba Arán, quien a su vez trabaja con otro investigador (que firma el paper), Leonardo Pellizza: ellos aportaban una tecnología de avanzada para analizar la sangre de los pacientes. En lugar de procesarla en un analizador de fluidos convencional, utilizaron un resonador magnético nuclear.

“Pero no con miras a obtener imágenes, como podrían ser las que precisa alguien con un tema de rodilla, sino que en este caso usamos imanes mucho más potentes. No obtenemos imágenes de la sangre sino señales de los metabolitos. Es una técnica de resolución atómica que te permite ver los núcleos de las moléculas. Y no ves un metabolito por vez, sino todo el panel conjunto con todos los metabolitos presentes”, explicó.

Arán está entusiasmado. “La máquina cuesta varios millones de dólares, pero ya varios hospitales del mundo empiezan a sumar esta tecnología de ciencia básica a su trabajo diario”, contó. En definitiva, “es un método muy poco invasivo, rápido y, a la larga, barato que permite ver los cambios en el paciente, incluyendo los episodios de epilepsia que quizás tiene de noche sin darse cuenta”.

El hallazgo, consideró, es más bien una puerta de entrada a algo mayor: “Tenemos una segunda parte del trabajo donde analizamos un panel de moléculas inflamatorias en las que vemos un correlato de marcadores. Nosotros venimos de trabajar con animales, pero en las personas las cosas son más complejas: toman medicación distinta y tienen distinto estilo de vida entre sí. En algunos pacientes con epilepsia, el metabolismo cambia, al punto de volverse resistentes a la insulina. Se ve que el esfuerzo que hacen provoca que no les alcance la glucosa. Todo esto se ve en el panel que nos da el resonador, con solo una muestra de sangre. Sin dudas, queda muchísimo por estudiar”.