Samara Weaving reacciona a los rumores que la señalan como la nueva Harley Quinn

La actriz australiana se mostró sorprendida ante los rumores que la postulan como sucesora de Margot Robbie en el papel de Harley Quinn, y aseguró que sería “un desafío enorme” interpretar al icónico personaje del universo DC.

Hoy 08:03

La actriz australiana Samara Weaving se refirió con sorpresa y humor a los rumores que la vinculan como posible reemplazo de Margot Robbie en el papel de Harley Quinn, uno de los personajes más populares del universo cinematográfico de DC.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista en el podcast Who Let Us Out, la protagonista de Scream VI y Ready or Not fue consultada sobre la posibilidad de asumir el rol que llevó a Robbie al estrellato internacional. “¿En serio? Bueno, serían unos zapatos muy grandes que llenar… Maggie realmente lo clavó. No sé si podría superarla”, respondió entre risas.

Las declaraciones de Weaving, quien guarda un notable parecido físico con Robbie, generaron repercusión inmediata en redes sociales, donde muchos fanáticos comenzaron a imaginarla como la próxima encarnación de la villana más carismática de Gotham.

El interés del público no es casual. Tanto Weaving como Robbie comparten no solo nacionalidad, sino también trayectorias paralelas: ambas comenzaron sus carreras en telenovelas australianas antes de dar el salto a Hollywood. Incluso coincidieron en la película Babylon (2022), donde Weaving interpretó a una doble del personaje de Robbie, en un curioso juego de espejos que ahora vuelve a cobrar relevancia.

Te recomendamos: Samara Weaving deslumbra en la alfombra roja de su última película con un atrevido minivestido

Con una carrera marcada por su presencia en el cine de terror y acción, Weaving podría aportar una mirada distinta al personaje. Su estilo versátil y su inclinación por los papeles extremos hacen que muchos la consideren ideal para una versión más oscura o psicológicamente intensa de Harley Quinn, acorde con el tono que James Gunn busca imprimir en el nuevo universo de DC Studios.

Por su parte, Margot Robbie ha manifestado su apertura a que otras actrices interpreten al personaje. En una entrevista con Variety en 2024, señaló: “Siempre quise que Harley Quinn pasara de actriz en actriz, como los grandes héroes del cine. Ponerla en manos de otra persona es emocionante; las posibilidades son infinitas”.

Samara Weaving

Actualmente, DC Studios se encuentra en plena reestructuración tras el relanzamiento de Superman y la confirmación de nuevos proyectos como Supergirl y un spin-off centrado en Clayface, programados para 2026. En ese contexto, la incorporación de una nueva Harley Quinn no sería una sorpresa.

Si el estudio decidiera apostar por Samara Weaving, contaría con una intérprete con carisma, experiencia en escenas de acción y un estilo propio que podría revitalizar al personaje sin perder su esencia.

Por ahora, la actriz no ha confirmado negociaciones, pero su reacción dejó una puerta abierta. Y aunque aún no hay nada oficial, el entusiasmo de los fanáticos sugiere que, si el cambio se concreta, Harley Quinn podría tener una sucesora a la altura.

Samara Weaving