Con la ilusión intacta, Racing va por su sueño copero ante Flamengo en el Maracaná

Desde las 21.30 en Río de Janeiro, la Academia de Gustavo Costas quiere dar el batacazo ante uno de los gigantes de la Copa Libertadores, en la ida de las semifinales.

Hoy 08:14

El Maracaná será escenario de un partidazo este miércoles: Flamengo y Racing abrirán la serie de semifinales de la Copa Libertadores en un duelo que promete alta tensión. La Academia llega entonada tras eliminar a Vélez con un global de 2-0 y sueña con llevarse un buen resultado de Brasil que le permita definir con ventaja en el Cilindro de Avellaneda.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto de Gustavo Costas vive un gran momento. En la Copa, dejó en el camino a Peñarol y Vélez, mostrando solidez defensiva y eficacia en los metros finales. Además, viene de vencer a Aldosivi en el torneo local y se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs. Con figuras como Adrián Martínez y Santiago Solari, Racing apuesta a un planteo inteligente para frenar el poderío ofensivo del Fla.

Por su parte, Flamengo llega con chapa de candidato, pero también con cierto desgaste. En cuartos de final debió sufrir ante Estudiantes, al que eliminó por penales tras empatar 3-3 en el global. En octavos había despachado sin problemas a Internacional de Porto Alegre, aunque su irregularidad en fase de grupos lo llevó a clasificar segundo detrás de Central Córdoba. En el Brasileirao, viene de un triunfazo 3-2 ante Palmeiras, alcanzando la cima junto al Verdao.

Probables formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.