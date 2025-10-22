En vivo: con la ilusión intacta, Racing va por su sueño copero ante Flamengo en el Maracaná

Desde las 21.30 en Río de Janeiro, la Academia de Gustavo Costas quiere dar el batacazo ante uno de los gigantes de la Copa Libertadores, en la ida de las semifinales.
El Maracaná será escenario de un partidazo este miércoles: Flamengo y Racing abrirán la serie de semifinales de la Copa Libertadores en un duelo que promete alta tensión. La Academia llega entonada tras eliminar a Vélez con un global de 2-0 y sueña con llevarse un buen resultado de Brasil que le permita definir con ventaja en el Cilindro de Avellaneda.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO