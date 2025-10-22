"Para los operadores si no hubiese intervenido EEUU, el dólar estaría arriba de $2 mil"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:19

El licenciado Osvaldo Granados analizó este miércoles el panorama económico y cambiario del país en su habitual columna para Radio Panorama, y advirtió que la intervención de Estados Unidos fue determinante para contener la cotización del dólar en la antesala de las elecciones del próximo domingo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El tema principal sigue siendo el dólar. Salvo una hecatombe en las urnas, en el Gobierno creen que la cotización va a bajar el lunes. Ayer, cuando llegó a $1.515, el Banco Central actuó en los últimos minutos y terminó por debajo de la banda superior”, explicó.

Granados señaló además que “el Gobierno habla de golpismo económico, pero entre nosotros, si no hubiese intervenido Estados Unidos, el dólar para los operadores estaría arriba de los $2 mil, porque no hay reservas suficientes”.

En ese contexto, recordó las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien aseguró que “hay un ataque especulativo hace tres meses por parte de los bancos”. Para Granados, la participación de Estados Unidos “rompió el esquema, porque si no, la situación electoral de este domingo iba a ser totalmente diferente”.

Por último, sostuvo que en la Casa Rosada hay confianza respecto a la etapa que viene: “El Gobierno dice que el trabajo sucio ya se hizo, que ahora hay que hacer las reformas. Frente a esto, creo que hay que esperar los pocos días que faltan y, después de las elecciones, se verá dónde estamos parados.”